Pursaklarda Kursiyerlerden En Özel Çalışma

Her geçen gün artan üye sayısıyla faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam eden Pursaklar Belediyesine bağlı Hanım Evlerinde Anneler Gününe özel çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hanım Evlerinde Anneler Gününe özel düzenlenen etkinliklerde kursiyerler tarafından, Anneler Günü'nün ruhunu yansıtan çeşitli etkinliklerde ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünler görenleri kendine hayran bıraktı.

‘‘Kursiyerlerimiz, Anneler Gününe özel yaptıkları çalışmalarda, aldıkları eğitimlerin karşılığını en iyi şekilde verdiklerini bir kez daha kanıtladılar’’

Annelerin, sevgi dolu yürekleriyle evlatlarının hayatlarına ışık tutan, fedakârlıkları ve özverileriyle daima yol gösterici olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım kardeşlerimizin yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek yeni beceriler kazandığı Hanım Evlerimizde, Anneler Gününe özel düzenlenen etkinliklerde çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Günün anlam ve önemine binaen yaptıkları çalışmalarda aldıkları eğitimlerin karşılığını en iyi şekilde verdiklerini bir kez daha kanıtladılar. Kursiyerlerimiz, zamanın değerlendirilmesi, yeni meslek edinme ve hobi açısından bakıldığında gerçekten profesyonel düzeyde işler çıkartıyorlar. Bu vesileyle vatan için evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum’’ dedi.