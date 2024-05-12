Sivas’ta yıldırım düştü

Sivas Koyulhisar ilçesi Ballıca köyü Doluca Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Muharrem Kurt'a ait samanlığa yıldırım düştü. Ardından samanlıkta yangın çıktı. Samanlıktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiyeciler ve köylülerin yardımlarıyla, yangın 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası samanlığın küle döndüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.