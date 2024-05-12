12 May 2024 - 16:37- Gündem G:

Sivas’ta yıldırım düştü

Sivas'ın Ballıca köyünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan samanlık yandı.

Sivas’ta yıldırım düştü mask
Sivas’ta yıldırım düştü
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Sivas Koyulhisar ilçesi Ballıca köyü Doluca Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Muharrem Kurt'a ait samanlığa yıldırım düştü. Ardından samanlıkta yangın çıktı. Samanlıktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiyeciler ve köylülerin yardımlarıyla, yangın 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası samanlığın küle döndüğü belirtildi.

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12 May 2024 - 16:37 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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