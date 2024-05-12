Mersin'de taksi çaldılar

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir taksinin çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin M.O. ve R.Ş. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, çaldıkları taksiyle müşteri alması da görüntülere yansıdı. Ekipler, şüphelileri saklandıkları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. ve R.Ş., tutuklandı.