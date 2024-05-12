- Asayiş

Mersin'de taksi çaldılar

Mersin'de çaldıkları taksiyle müşteri alan M.O. ve R.Ş. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Mersin'de taksi çaldılar
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir taksinin çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin M.O. ve R.Ş. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, çaldıkları taksiyle müşteri alması da görüntülere yansıdı. Ekipler, şüphelileri saklandıkları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. ve R.Ş., tutuklandı.

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12 May 2024 - 15:55 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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