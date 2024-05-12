Edirne'de yangın korkuttu

Edirne Nişancı Paşa Mahallesi Yıkık Hamam Sokak üzerindeki metruk evde meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangında, evde bulunan hurda malzemeleri alev aldı. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.