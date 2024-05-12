Çiçekçiler müşterilerini bekliyor

Anneler Günü'nün gelmesiyle hazırlıklarını yapan çiçekçiler müşterilerini beklemeye başladı. Mecidiyeköy’deki çiçekçiler tezgahlarını gül, papatya, karanfil ve kır çiçeklerinden oluşan rengarenk çiçeklerle donattı. 200 liradan başlayan fiyatlar çiçeklerin çeşidine ve müşterinin talebine göre değişiyor.

"ARANJMAN 200 LİRADAN BAŞLIYOR"

Mecidiyeköy’de çiçek satan Gülümser Kutay "Bugün Anneler günü. Erken olduğu için satışlar nadir. Şu an bekliyoruz. Anneler günü satışlarımızı artırdı; ancak çiçekler pahalıydı.Gülün tanesi bize 30 liraya geldi. Çiçek alan da almayan da bugün Anneler günü olduğu için alıyor. En düşük aranjman çiçek 200 liradan başlıyor. Herşey pahalandı sadece çiçekler değil" dedi.Çiçekçi Naim Turunç ise, "Talep çok ama fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş küçük de olsa bir hediye alamıyor. Gülün tanesi ortalama 100 lira oldu. Arz talebi karşılamıyor. Daha 5-10 liraya sattığımız güller 100 lira oldu. Vatandaş çiçek alamıyor; çünkü fiyatlar yüksek. Şöyle bir buket aldığınızda 400 liradan başlıyor. 600-800 lira devam ediyor. Demet olarak 300 lira. Papatyanın buketi 200 - 250 lira. Diğer günlere nazaran bu saat itibariyle yüksek satışlar" diye konuştu.

"FİYATLAR HER YERDE AYNI"

Anneler günü için annesine çiçek alan Ecem Kefli "Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Kalbind bu duyguyu taşıyan her kadının anneler günü kutlu olsun. Ben de anneme çiçek alıyorum. Genelde her yerde fiyatlar aynı. Burada aranjmanlar güzel görünce hemen almak istedim. Aldığım çiçek 500 lira" dedi.