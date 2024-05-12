Otomobil şarampole devrildi

Sivas'ta Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında meydana gelen olayda, M.A. (44) yönetimindeki 50 DF 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü ile araçtaki Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.