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Otomobil şarampole devrildi

Sivas'ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil şarampole devrildi mask

Sivas'ta Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında meydana gelen olayda,  M.A. (44) yönetimindeki 50 DF 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü ile araçtaki Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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12 May 2024 - 14:44 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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