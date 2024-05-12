Bağcılar'da silahlı saldırı

İstanbul, Çınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Furkan Torun işten çıktıktan sonra Ebubekir Caddesi'nde arkadaşıyla buluştu. Kısa bir süre sonra otomobille caddeye gelen şüpheliler Furkan Torun ve arkadaşlarının olduğu noktaya peş peşe ateş etti. Kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüphelilerin silahlı saldırısında Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. vuruldu. Kurşun seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu öğrenilen Furkan Torun (26) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram K.'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Asker, yeğeni için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Yeğenim Furkan Torun'u kaybettik. Defin işlemi işlemi İstanbul'da olacaktır. Saatle alakalı ilerleyen saatlerde bilgi verilecektir. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.