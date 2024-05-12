- Asayiş

Ağaca çarpan otomobil sürüklendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, site duvarı ile yol kenarındaki ağaca çarpıp yan yatarak savruldu.

Ağaca çarpan otomobil sürüklendi mask
Ağaca çarpan otomobil sürüklendi
Ağaca çarpan otomobil sürüklendi
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Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 16 CLC 94 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Metin Acar, bilinmeyen bir nedenden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir sitenin duvarı ile yol kenarındaki ağaca çarptı. Yan yatarak savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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12 May 2024 - 14:19 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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