Ağaca çarpan otomobil sürüklendi

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 16 CLC 94 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Metin Acar, bilinmeyen bir nedenden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir sitenin duvarı ile yol kenarındaki ağaca çarptı. Yan yatarak savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.