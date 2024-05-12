Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdılar

Olay, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Fırat Y. ile Cenk M., kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurmaya başladı. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler ise şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgeden ayrıldı. Şubede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.