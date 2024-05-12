'Kaçak inci kefali' operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki avlanma yasağına karşı inci kefali avlayanlara yönelik Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 ton 650 kilo ölü ile 2 ton canlı inci kefali yakalandı. Kaçak avcılıkta kullanılan 1 şişme bot, 2 serpme ağ ile 200 metre manyat ağ da ele geçirildi. Bu sırada, ele geçirilen 2 ton canlı balık jandarma ekipleri tarafından tekrar suya bırakıldı, ölü balıklar ise ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak avcılık yapan 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası kesildi, 1 araç da 15 gün süreyle trafikten menedildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.