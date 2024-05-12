- Asayiş

'Kaçak inci kefali' operasyonu

Van'da, nesli koruma altında olan ve avlanma yasağı bulunan inci kefalini avlayanlara yönelik jandarma operasyonunda, 4 ton 650 kilo balık ile kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

'Kaçak inci kefali' operasyonu mask
'Kaçak inci kefali' operasyonu
Haber albümü için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki avlanma yasağına karşı inci kefali avlayanlara yönelik Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 ton 650 kilo ölü ile 2 ton canlı inci kefali yakalandı. Kaçak avcılıkta kullanılan 1 şişme bot, 2 serpme ağ ile 200 metre manyat ağ da ele geçirildi. Bu sırada, ele geçirilen 2 ton canlı balık jandarma ekipleri tarafından tekrar suya bırakıldı, ölü balıklar ise ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak avcılık yapan 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası kesildi, 1 araç da 15 gün süreyle trafikten menedildi.

# Operasyon, Jandarma, ile, ISE, edildi, karşı, Kaçak, Yakalandı

12 May 2024 - 13:24 DHA Van- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL