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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaret ve incelemeler için geldiği Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya'da mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya'da
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Uraloğlu, daha sonra kurum müdürleri ile 'İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında kentteki son durumun değerlendirildiği toplantı sonrası Bakan Uraloğlu, beraberindeki heyetle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i de ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya programını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde açıkladığı, kamuda tasarruf kapsamında 3 minibüsle gerçekleştirdi.

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12 May 2024 - 13:22 DHA Malatya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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