- Dünya

Bir haftada Refah’tan 300 bin kişi ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail’in tahliye emrinin ardından 300 bin kişinin Refah’tan ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

Bir haftada Refah’tan 300 bin kişi ayrıldı mask
Bir haftada Refah’tan 300 bin kişi ayrıldı
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UNRWA’dan yapılan açıklamada, sivillerin gideceğin güvenli hiçbir yerin olmadığı vurgulanarak, “Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı bir şekilde yerlerinden edilmeleri devam ederken, UNRWA son bir hafta içinde yaklaşık 300 bin kişinin Refah'tan kaçtığını tahmin ediyor. Gidecek güvenli bir yer yok. Gidecek güvenli bir yer yok. Gidecek güvenli bir yer yok” denildi.

# refah, bir, içinde

12 May 2024 - 13:21 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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