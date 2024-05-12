Bir haftada Refah’tan 300 bin kişi ayrıldı

UNRWA’dan yapılan açıklamada, sivillerin gideceğin güvenli hiçbir yerin olmadığı vurgulanarak, “Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı bir şekilde yerlerinden edilmeleri devam ederken, UNRWA son bir hafta içinde yaklaşık 300 bin kişinin Refah'tan kaçtığını tahmin ediyor. Gidecek güvenli bir yer yok. Gidecek güvenli bir yer yok. Gidecek güvenli bir yer yok” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.