Bir haftada Refah’tan 300 bin kişi ayrıldı

UNRWA’dan yapılan açıklamada, sivillerin gideceğin güvenli hiçbir yerin olmadığı vurgulanarak, “Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı bir şekilde yerlerinden edilmeleri devam ederken, UNRWA son bir hafta içinde yaklaşık 300 bin kişinin Refah'tan kaçtığını tahmin ediyor. Gidecek güvenli bir yer yok. Gidecek güvenli bir yer yok. Gidecek güvenli bir yer yok” denildi.