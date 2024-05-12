Ardahan'a dolu yağdı

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Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu, kent merkezini ve yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalanan bölge halkı, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı.