- Gündem

Ardahan'a dolu yağdı

Ardahan'da öğle saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı.

Ardahan'a dolu yağdı mask
Ardahan'a dolu yağdı
Ardahan'a dolu yağdı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu, kent merkezini ve yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalanan bölge halkı, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı.

# Ardahan, dolu, Hava Şartları, ISE

12 May 2024 - 13:15 DHA Ardahan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL