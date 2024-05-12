Şile’de Yaza Merhaba etkinliği

Şile Bezi defilesi’nin gerçekleştiği ‘Yaza Merhaba’ etkinliği, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla geçekleşti. Etkinlikte kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı, çocuklar için ise oyun alanları oluşturuldu.

YILLAR SONRA 2024 YAZ SEZONU ŞİLE BEZİ DEFİLESİ

Yaza Merhaba etkinliğinde gerçekleşen defilede Ağva Collection’ın 2024 Yaz Koleksiyonu izleyicilerle buluşturdu. Defilenin müzik direktörü Ayhan Topaloğlu olurken; defile koreografisi aynı zamanda kıyafetlerin de tasarımcısı olan Ercan Arslan tarafından hazırlandı.

ANNELERİMİZ BAŞ TACIMIZ, ŞİLE BEZİ OLMAZSA OLMAZIMIZ

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı konuşmalarına Anneler Günü kutlamasıyla başladı. Kabadayı, “Öncelikle en başta Zübeyde Annemiz olmak üzere ve şehit, gazi annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin günlerini saygıyla kutluyorum. Erken yaşta Annesini kaybeden biri olarak tüm annelerimizin yeri kalbimizde ayrı bir değer taşımaktadır. İyi ki anneler var. Yeryüzünün en saf, kalpleri en temiz insanlarıdır” dedi.

ŞİLE BEZİ FESTİVALLERİMİZDE DEFİLELERİMİZE KALDIĞI YERDEN DEVAM

Şile’de gerçekleşen Şile Bezi defilesi hakkında konuşan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile Bezi’nin Şile için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Şile Bezi olmazsa olmazımız, yıllar sonra yeniden yapılan Şile Bezi defilesi bazı nedenlerden dolayı yapılmadı, Oysaki festivallerimiz defilelerimizle çok daha fazla ses getiriyordu. Festivallerimizde defilelerimize başlayacağız. Çok iyi hatırlıyorum geçmişte Cemil İpekçi gibi ünlü modacılar ve mankenlerin Şile Bezi modellerini defileler eşliğinde sundular. Bizde yeni dönemde turizm noktasında İlçemizin ulusal medyada gündem olması için şile bezi defilelerimizi daha fazla farklı noktalarda yapacağız. Bu defileyi izlemek için Şile bölgesi üslubuyla ‘Şepli’ (Şuayipli) köyümüzdeyiz. Burada başlatılan Şile Bezi Defilesi rüzgarının ülkemizde ve dünyada ses getireceğine inanıyorum. Ayrıca 2024 yılı Şile Bezi Festivalimiz İstanbul merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla start alacak ve Şile’de devam edecek. Etkinliklerin yanı sıra Şile’de halen yaşayan ve geçmişte yaşayan Zeki Müren, Nuri İyem, Şileli Tiyatro ve Sinema sanatçısı İsmet Ay gibi sanatçılarımızın isimlerinin yaşatılacağı etkinlikler yer alacak."

Defile Koreografı ve tasarımcısı Ercan Arslan’da “Ağva Collection olarak Şile Bezimizi 2024 yılı modelleriyle kamuoyuna ilk defa sunduk. Bu çalışmalarımızı ülkemizin çeşitli noktalarında yapacağız ve Şile Bezi’mizi ve ürünlerimizi Ağva Collection olarak zamanla her yerde Şile Bezi sevenlerle buluşturacağız” diye konuştu.

Defile sonrası ŞUDER Başkanı Necdet Kocaman tarafından katılımcılara Şile Bezi gömlek hediye edildi. Program geç saatlere kadar çeşitli sanatçıların sahne performanslarıyla devam etti.