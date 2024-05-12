Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.
- Asayiş
5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.