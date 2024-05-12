Özgür Özel'den 'Anneler Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ' Anneler Günü' dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.