Ferhat Karadağ'dan Anneler Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Ferhat Karadağ mesajında, "Anneler, çocuklarımıza sağlıklı nesiller yetiştirmede büyük bir rol üstlenmektedir. Onlar, sadece evlatlarının değil, tüm toplumun hayat rehberi ve kahramanlarıdır. Annelerimizin çocuklarına karşı gösterdikleri sevgi karşılıksızdır ve bu sevgi, toplumumuzun temel taşlarını oluşturur," dedi.

Mesajında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in annelere verdiği değeri hatırlatan Başkan Karadağ, "Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyerek annelere verdiği değeri vurgulamıştır. Türk milleti, tarih boyunca annelerin fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla şekillenmiştir. Geçmişin ve geleceğin köprüsü olan anneler, milletimizin gelişimine büyük katkı sağlamıştır," ifadelerini kullandı.

Başkan Karadağ, mesajını şöyle tamamladı: "Özellikle kendi annem ve eşim başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım. Şehit olan annelere Allah'tan rahmet dilerim. Annelerimiz, bizler için sadece bugün değil, her gün değerli ve önemlidir. Onların emekleri, sevgileri ve fedakarlıkları, bizleri geleceğe taşıyan en önemli güçtür."