DÖGÜŞBELEN’DE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ

Mutluluğun ve huzurun temsilcisi olan Anneler bu anlamlı günde unutulmuyor. Bu nedenle ülkemizin tüm yörelerinde Anneler Günü kutlanıyor.

Portakalları, mandalinaları ve narları ile meşhur, doğa harikası, turizm kenti Köyceğiz’in Döğüşbelen Köyündeki kadınlar da bir araya gelip anneler günü nedeniyle bir şenlik düzenlediler.

Evlerinde yaptıkları yiyecekleri köy meydanında sergileyip bir birlerine ikramda bulunan anneler müzik eşliğinde gönüllerince eğlenip Anneler Gününü kutladılar.

SONSÖZ Gazetesi ve com.tr olarak bizler de Döğüşbelenli annelerin Anneler Günü kutlarız.