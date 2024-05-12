12 May 2024 - 12:30- Gündem G:

DÖGÜŞBELEN’DE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ

Köyceğiz’in Döğüşbelen Köyündeki kadınlar, Anneler günü nedeniyle çok maçlı salonda şenlik düzenlediler.

DÖGÜŞBELEN’DE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ mask
DÖGÜŞBELEN’DE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ
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Mutluluğun ve huzurun temsilcisi olan Anneler bu anlamlı günde unutulmuyor. Bu nedenle ülkemizin tüm yörelerinde Anneler Günü kutlanıyor. 

Portakalları, mandalinaları ve narları ile meşhur, doğa harikası, turizm kenti Köyceğiz’in Döğüşbelen Köyündeki kadınlar  da bir araya gelip anneler günü nedeniyle bir şenlik düzenlediler.

DÖGÜŞBELEN’DE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ

Evlerinde yaptıkları yiyecekleri köy meydanında sergileyip bir birlerine ikramda bulunan anneler müzik eşliğinde gönüllerince eğlenip Anneler Gününü kutladılar.

SONSÖZ Gazetesi ve com.tr olarak bizler de Döğüşbelenli annelerin Anneler Günü kutlarız.

DÖGÜŞBELEN’DE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ

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12 May 2024 - 12:30 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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