DÖGÜŞBELEN’DE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ

Mutluluğun ve huzurun temsilcisi olan Anneler bu anlamlı günde unutulmuyor. Bu nedenle ülkemizin tüm yörelerinde Anneler Günü kutlanıyor.
Portakalları, mandalinaları ve narları ile meşhur, doğa harikası, turizm kenti Köyceğiz’in Döğüşbelen Köyündeki kadınlar da bir araya gelip anneler günü nedeniyle bir şenlik düzenlediler.
Evlerinde yaptıkları yiyecekleri köy meydanında sergileyip bir birlerine ikramda bulunan anneler müzik eşliğinde gönüllerince eğlenip Anneler Gününü kutladılar.
SONSÖZ Gazetesi ve com.tr olarak bizler de Döğüşbelenli annelerin Anneler Günü kutlarız.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.