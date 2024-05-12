İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyünde, aralarında FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç polis memuru ile ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama' ve 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlarından aranan 4 şüpheli, 3 çocuk ve Irak uyruklu kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yakalanan Irak uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Asayiş
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından aralarında FETÖ/PDY şüphelisi ve aranan kişilerin de bulunduğu 8 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla giderken yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.