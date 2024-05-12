- Asayiş

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından aralarında FETÖ/PDY şüphelisi ve aranan kişilerin de bulunduğu 8 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla giderken yakalandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar mask

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyünde, aralarında FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç polis memuru ile ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama' ve 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlarından aranan 4 şüpheli, 3 çocuk ve Irak uyruklu kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yakalanan Irak uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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12 May 2024 - 12:32 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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