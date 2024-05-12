Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyünde, aralarında FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç polis memuru ile ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama' ve 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlarından aranan 4 şüpheli, 3 çocuk ve Irak uyruklu kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yakalanan Irak uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.