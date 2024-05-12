Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul kaldırıldığı hastanede koridorda sedye üzerinde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneyi birbirine katan Enes Mehmet Özkul ve yakını B.Ö gözaltına alındı.
Olay, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkul acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi. Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı. Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Polis ekipleri doktora saldıran Özkul ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER SERBEST
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, hastane koridorunda tartışma sırasında sedye üzerine çıkan kişinin doktora saldırdığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamerası
-Koridordaki tartışma
-Sedyeden kalkan şüphelinin doktora saldırması
-Genel ve detaylar
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.