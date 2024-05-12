Gazzeli aileler bir kez daha yolda

WFP’den yapılan açıklamada, “Aileler bir kez daha hareket halinde, barınak, yiyecek, su arıyor, ancak daha az kaynakla. Ateşkes sağlanıncaya kadar hayat kurtaran yardımlara erişim sağlanmalıdır. Refah'ın topyekun işgali felakete yol açacaktır” denildi.

WFP’den paylaşılan fotoğraflarda, Gazzeli sivillerin araçlarına yükledikleri eşyalarıyla seyahat ettiği görüldü.