- Dünya

Gazzeli aileler bir kez daha yolda

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail’in tahliye ‘emriyle’ Refah’tan ayrılmak zorunda kalan ailelerin fotoğraflarını paylaştı.

Gazzeli aileler bir kez daha yolda mask
Gazzeli aileler bir kez daha yolda
Gazzeli aileler bir kez daha yolda
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WFP’den yapılan açıklamada, “Aileler bir kez daha hareket halinde, barınak, yiyecek, su arıyor, ancak daha az kaynakla. Ateşkes sağlanıncaya kadar hayat kurtaran yardımlara erişim sağlanmalıdır. Refah'ın topyekun işgali felakete yol açacaktır” denildi.

WFP’den paylaşılan fotoğraflarda, Gazzeli sivillerin araçlarına yükledikleri eşyalarıyla seyahat ettiği görüldü.

# Gazze, Vatandaş, bir, daha

12 May 2024 - 12:03 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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