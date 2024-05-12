Lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı

Kaza, gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Hendek ilçesi Balıklıihsaniye mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüseyin Özdemir idaresindeki 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü TIR'ın lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü Özdemir, birlikte seyahat ettiği eşi Sevgi Özdemir ile lastiği kontrol etmek için aşağı indi. Bu sırada arkadan gelen Y.K. yönetimindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü TIR, park halindeki TIR'a ve çifte çarpıp, sonra yan yattı. TIR'ın dorsesinde yüklü demir borular da çarpmanın etkisiyle çekici kabinini de aşıp ön camdan dışarı çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Y.K. yaralanırken, sağlıkçıların kontrolünde Özdemir çiftinin öldüğü belirlendi. Yaralı sürücü, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.