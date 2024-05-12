Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Olay 8 Mayıs Çarşamba günü TEM Otoyolu'nda yaşandı. Yol kenarına park edilmiş haldeki bir otomobilden şüphelenen polis araçta arama yaptı. Yapılan aramada ekipler, otomobilin hava yastığı bölmesine uyuşturucu zulalandığını tespit etti. Polis, otomobilin hava yastığı bölmesinde satışa hazır yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde buldu. Aramalarda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 33 bin 100 lira nakit paraya da el konuldu.Polis otomobil sürücüsü H. S.’yi gözaltına aldı. H.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.