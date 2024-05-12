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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

TEM Otoyolunda park halinde bulunan otomobilde arama yapan polis ekipleri, aracın hava yastığı bölmesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobilin sürücüsü...

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Olay 8 Mayıs Çarşamba günü TEM Otoyolu'nda yaşandı. Yol kenarına park edilmiş haldeki bir otomobilden şüphelenen polis araçta arama yaptı. Yapılan aramada ekipler, otomobilin hava yastığı bölmesine uyuşturucu zulalandığını tespit etti. Polis, otomobilin hava yastığı bölmesinde satışa hazır yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde buldu. Aramalarda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 33 bin 100 lira nakit paraya da el konuldu.Polis otomobil sürücüsü H. S.’yi gözaltına aldı. H.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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12 May 2024 - 11:41 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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