Yalan’ın başrol oyuncularından Anneler Günü mesajı

Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan tanıtım filminde bebeğini ablasına emanet ederek cezaevine giren bir annenin dramı izleyici derinden etkilerken, Anneler Günü’nün önemine bir kez daha dikkat çekildi. Dizinin başrol oyuncuları Aslıhan Güner, Eylül Tumbar ve Serra Pirinç Anneler Günü’ne özel samimi açıklamalar yaptı.

Anneliği yaşam ile bir bağ olarak tanımlayan Aslıhan Güner, “Dizimiz ile bir anne-kız hikayesini seyircimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Oynadığım tüm anne karakterleri gibi Melike de çok güçlü bir anne. Anne demek yaşam ile bir bağ demek benim nazarımda. Anne karnında kurduğun o bağ asla kesilmiyor bence. Hayatta büyüyüp yol aldıkça yolculuklar değişse bile, bir yerde hep o “anne” hissinden güç almak istiyor ve ona ihtiyaç duyuyorsun” dedi.

Unutamadığı bir Anneler Günü anısını da paylaşan güzel oyuncu, “Yazı yazmayı ilk öğrendiğim zamanlarda yaptığım kutlama kartı ve sokaktan topladığım çiçekleri anneme vermiştim. Onun mutluluğunu görmek benim en büyük mutluluk sebebim olmuştur. Öncelikle annesini kaybetmiş güzel insanlara buradan başsağlığı diliyorum. Hayatta olan tüm annelerimizin, bir canlıya annelik yapmış olan herkesin, kendini anne gibi hisseden ve anne olmaya hazırlanan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü tüm kalbimle kutluyorum" diye konuştu.

Annesini kendisinin ressamı olarak nitelendiren Eylül Tumbar ise “Benim için anneler günü çocukluğumda annemi gülümsetmek için yaptığım resimler kadar masum bir gün. Annelerin bu dünyadaki her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyorum. Annemin resim yeteneği benim için her zaman olağanüstüydü. Benim ressamım oydu ve bende çocukluğumdan beri anneler gününde onu gülümsetecek resimler yaparım” ifadelerini kullandı.

Annesinin yanında her zaman küçük bir kız çocuğu gibi hissettiğini dile getiren Serra Pirinç de “Anneler Günü benim için bir günle sınırlı değil. Annelerimize her gün hassas ve özenli davranmalıyız. Ben annemi en ufak bir şekilde üzüp kırdığımda bile çok pişman oluyorum ve çok üzülüyorum. Sizi koşulsuz seven, her zaman yanınızda olmak isteyen birinin olması hayatta çok güzel bir şey. Annem aynı zamanda hayal gücümü ve espri anlayışımı da ciddi anlamda etkileyen biridir. Birçok özelliğimi ondan almış sayılırım. Annemin yanında her zaman küçük bir kız çocuğu gibi hissettiğim için çok mutluyum. Annelerimiz iyi ki varlar. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan yakında Kanal D’de ekrana gelecek.