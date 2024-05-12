Lokum artık güvende!

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çekrez, sokakta işkence edilmiş ve yaralı bir şekilde bulunan köpeğin şimdi sağlıklı ve mutlu bir şekilde yeni yuvasına kavuştuğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Çekrez paylaşımında, köpeği sahiplenerek ona sevgi dolu bir ortam sağlayan komşuları ve çalışma arkadaşlarını övdü.

Çekrez'in açıklaması şu şekilde; "Bize getirildiğinde işkence edilmiş, gözleri oyulmuş, korkudan titriyordu. Bir bebeğe bakar gibi sevgiyle büyüttük onu. Hayvansever komşumuzun ve çalışma arkadaşlarımın gayret ve azmiyle baktık yavru köpeğimize. O şimdi çok iyi. Yuvasını yaptık. İsmini de LOKUM koyduk. Lokum artık güne gülümseyerek başlıyor."