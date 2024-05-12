"Rusya’ya ait Su-25 uçağı düşürüldü "

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesi, 110’uncu Mekanize Tugayı. Bir Rus Su-25 uçağını daha düşürdüğünüz için teşekkür ederiz” dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “110'uncu Mekanize Tugay'dan Ukraynalı savaşçılar Avdiivka yönünde bir Rus Su-25 uçağını düşürdü” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayının ilk haftasında da Zelenski, Rus Su-25 uçağı düşürüldüğünü duyurmuştu. Zelenski, 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesinde bir başka Rus Su-25 uçağını düşüren 110’uncu Mekanize Tugayı askerlerine de özel olarak değinmek istiyorum. İyi işti çocuklar” demişti.