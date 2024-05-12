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Otomobil direğe çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin yön levha direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Otomobil direğe çarptı mask
Otomobil direğe çarptı
Otomobil direğe çarptı
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Ankara Çankaya ilçesinde Libya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Seyranbağları yönüne giderken kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarptı. Otomobil, hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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12 May 2024 - 10:20 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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