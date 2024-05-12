Otomobil direğe çarptı

Ankara Çankaya ilçesinde Libya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Seyranbağları yönüne giderken kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarptı. Otomobil, hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.