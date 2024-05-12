Silobas ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Düzce-Yığılca bağlantı yolunun çimento fabrikası mevkiinde meydana geldi. Yığılca istikametine giden Oğuzhan S. idaresindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil, çimento fabrikasından çıkış yapan Serdar A. yönetimindeki 34 KBP 861 plakalı çimento yüklü silobasla çarpıştı. Kazada, sürücüler Oğuzhan S. ve Serdar A. ile birlikte otomobilde bulunan Bayram Atasoy, Murat Özcan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Atasoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.