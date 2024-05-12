Gürer: “Patates depoda 4 lira, markette 20 lira”

CHP Milletvekili Gürer, Niğde ili Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy kasabasında patates üreticisi Hasan Doğruer ile görüştü. Niğde Merkez Hasaköy ve Çiftlik ilçesinde köylerde patates depoda kaldığını belirten Ömer Fethi Gürer, sözleşmeli tarım yapan şirketlerin küçük çiftçinin ürünün değer bulmasını engellediğini ifade etti. Patates üreticisi Hasan Doğruer ise patates üretiminin şirketleştirildiğini ve devlet kurumlarının patatesi büyük şirketlerden alması ile sıkıntıya düştüklerini belirtti.

ÜRETİCİDE PARA ETMİYOR, MARKETTE 20 LİRA

Gürer, “Büyük kentlerde patatesin fiyatı arttığı zaman doğal olarak fakir, fukara, garip, gureba patatese erişemiyor. Üretici de patatese yaptığı masrafı alamaz durumda tüccar baskısı ile eziliyor. Niğde'de patates bu aralar 4 liraya kadar kilosu düşmüş durumda. Gidiyorsunuz İstanbul'da markete, pazara 20 liranın aşağısında patates bulamıyorsunuz. Ama üretici bu işten kazanmıyor.” dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLER KAZANIRKEN ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLDİ

Patates üretiminde büyük şirketler nedeniyle küçük üreticinin zor durumda olduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Birkaç tane büyük şirket patates üretimine girdi, sözleşmeli tarım yapıyor. Onların ürünleri değer buluyor ama gelip çiftçiden almayınca küçük üretici zor duruma düşüyor. Bu geçtiğimiz yılki patates şu anda depoda. Tüccar da gelmediği ve çiftçi patates satamadığı için mağdur oluyor. Patatesi büyük kentlerdeki vatandaşlarda pahalıya yiyor. Bu planlamanın olmamasının yanında küçük çiftçi desteklenmemesi ile oluşuyor.” diye söyledi.

“MECBUR EKİYORUZ, BAŞKA YAPACAK İŞİMİZ YOK”

CHP'li Gürer, "Küçük üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ve üreticinin üretimden kopmasının gelecek açısında büyük sorunlara neden olacağını her fırsata dile getirdiğini söyledi . Patates üreticisinin yaşadığı sorunu anlatan üretici Doğruer "Mecbur ekiyoruz vekilim. Başka yapacak işimiz yok. Şu anda patatesi iki buçuk liradan veriyoruz vekilim." diye konuştu.