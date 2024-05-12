Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayarak; "Varlığıyla Hayatımıza Anlam Katan Tüm Annelerimizin Sevgileriyle bize yol gösteren, emekleriyle hayatımıza anlam katan ve varlıklarıyla bizi güçlendiren tüm annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun." dedi