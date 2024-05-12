"Reyhanlı katliamı hala yüreklerimizi burkuyor"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, 2013'te Reyhanlıda meydana gelen patlamanın yıldönümünü bir mesaj yayınlayarak kutladı. Çalışkan'ın mesajı şöyle: "11 Mayıs 2013'te meydana gelen hain bombalı saldırının ardından, bugünlerde de yüreklerde hüzün ve acı hakim. Bu acı günlerin 11. yılında, patlamada hayatını kaybeden 53 vatandaşımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
REYHANLI KATLİAMI HALA YÜREKLERİMİZİ BURKUYOR
Milletvekili Çalışkan, saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımızın şehit statüsünde sayılmamasının üzüntüsünü dile getirerek, "Bu acı olayın üzerinden yıllar geçse de, kaybettiğimiz insanların yokluğu hala yüreklerimizi burkmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Çalışkan, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine de sabır temennisinde bulundu. "Rabbim mekanlarını cennet eylesin." diyen Çalışkan, acı dolu bu günlerde birlik ve dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.