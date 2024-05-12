- Asayiş

Trafik levhası direğine çarptı

Ankara'da otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Trafik levhası direğine çarptı
Trafik levhası direğine çarptı
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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12 May 2024 - 09:27 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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