121 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: "Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen ‘Mercek-18’ operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı."