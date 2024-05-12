- Asayiş

121 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı. Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen ‘Mercek-18’ operasyonunda; 121 ruhsatsız silah ele geçirildi.

121 ruhsatsız silah ele geçirildi mask

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: "Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen ‘Mercek-18’ operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı."

# Ali Yerlikaya, bir, ISE, Yakalandı, şüpheli

12 May 2024 - 09:23 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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