12 May 2024 - 08:53- Gündem G:

Bu konser kaçmaz!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Etimesgut Belediyesi'nden muhteşem bir konser sizi bekliyor.

Bu konser kaçmaz! mask

Etimesgut Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso, Evrencan Gündüz ve Nil Karaibrahimgil, üç gün boyunca Türk Beyleri Kent Meydanı'nda unutulmaz performanslar sergileyecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, tüm halkı konsere davet etti.

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12 May 2024 - 08:53 Ankara/ Etimesgut- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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