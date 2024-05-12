Bu konser kaçmaz!

Etimesgut Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso, Evrencan Gündüz ve Nil Karaibrahimgil, üç gün boyunca Türk Beyleri Kent Meydanı'nda unutulmaz performanslar sergileyecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, tüm halkı konsere davet etti.