Bu konser kaçmaz!

Etimesgut Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso, Evrencan Gündüz ve Nil Karaibrahimgil, üç gün boyunca Türk Beyleri Kent Meydanı'nda unutulmaz performanslar sergileyecek.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, tüm halkı konsere davet etti.
Gençlik ateşini Etimesgut’tan yakmaya başlıyoruz! ??— Erdal Beşikçioğlu (@erdalbeskcioglu) May 11, 2024
Tüm halkımız davetlidir. pic.twitter.com/INO4t3uN9C
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.