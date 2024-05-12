- Yaşam

Cadde üzerinde bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı.

Cadde üzerinde bırakılan valiz fünye ile patlatıldı
Cadde üzerinde bırakılan valiz fünye ile patlatıldı
Video için play'e tıklayın

Olay, geç saatlerde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentin işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarında sahipsiz valiz gören vatandaşlar, endişelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile birlikte bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından valizi inceleyen bomba imha uzmanı, yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Valizden kıyafetler çıkarken yaşananları uzaktan izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı. Yol yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, valiz ve içerisinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

# bomba, Valiz, ile, bir, ardından, geldi, edildi, meydana, Polis, aldı

12 May 2024 - 07:10 DHA Yalova- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL