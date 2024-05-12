Şarkışla'da gazze yararına filografi sergisi

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Zekeriya Metin ve öğrencileri tarafından açılan sergi 11-13 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. Sergiden elde edilecek gelir Filistin'e bağışlanacak.
Sergi hakkında bilgi veren Zekeriya Metin, "Yılların emeği olan yaklaşık 30 tablomuzu burada sergiliyoruz. Sergide, öğrencilerimiz Osman Polat ve Yunus Emre Çakmak'ın tabloları da yer alıyor. Amacımız tablo satmak değil ancak almak isteyen olursa da gelirini Filistin'e bağışlayacağız." dedi.
Öğrenciler Yunus Emre Çakmak ve Osman Polat ise serginin açılmasına destek verenlere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.