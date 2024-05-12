- Asayiş

Traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan gece bekçisi Orhan Baş (27), hayatını kaybetti.

Traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti mask
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Dömen Mahallesi’nde meydana geldi. Gece bekçisi olduğu öğrenilen Orhan Baş, tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cansız bedeni Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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12 May 2024 - 04:56 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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