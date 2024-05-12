Traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Dömen Mahallesi’nde meydana geldi. Gece bekçisi olduğu öğrenilen Orhan Baş, tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cansız bedeni Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.