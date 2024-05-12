- Ekonomi

Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu ?

Tarım ve Orman Bakanlığı ,2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, rakiplere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu ? mask

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

" 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, rakiplerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlendi.

Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun." denildi.

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12 May 2024 - 03:53 - Ekonomi

Mahreç  Şevval Ateş

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