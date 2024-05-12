Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu ?

2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.



Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/0UmrYubuYs

— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 11, 2024