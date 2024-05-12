Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbol kulüplerine tebrik

TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. ⚽️



Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2024