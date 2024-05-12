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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbol kulüplerine tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbol kulüplerine tebrik mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.

Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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12 May 2024 - 03:41 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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