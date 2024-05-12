"12 Mayıs’ı unutmadık"

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:
"12 MAYIS’I UNUTMADIK
3 Temmuz Kumpası ile Fenerbahçemizi ele geçiremeyen hain FETÖ’cüler tarafından kadın erkek genç yaşlı çocuk demeden gerçekleştirilen 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün 12 yıl geçti.
Hiçbir Fenerbahçeli, taraftarlarımızın üzerine acımasızca biber gazı sıkılan, tüm stadımızın gaza boğulduğu, canımıza kast edilen o hain saldırıyı unutmadı. Bugün 117 yıldır onurla durduğu yerde dimdik duran, önce vatan diyerek daima ülkesinin emrinde olan, yaşadığı tüm haksızlıklara rağmen yarıştığı her branşta koşulsuz olarak Türk sporuna hizmet eden, ülkemizin ve Fenerbahçemizin bayrağını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dalgalandıran
Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak
, 3 Temmuz 2011 gibi 4 Nisan 2015 gibi 12 Mayıs 2012 saldırısını da unutmadık, unutmayacağız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
12 MAYIS’I UNUTMADIK
3 Temmuz Kumpası ile Fenerbahçemizi ele geçiremeyen hain FETÖ’cüler tarafından kadın erkek genç yaşlı çocuk demeden gerçekleştirilen 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün 12 yıl geçti.
Hiçbir Fenerbahçeli, taraftarlarımızın üzerine acımasızca biber gazı… pic.twitter.com/2RXcHQtrgn
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 11, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.