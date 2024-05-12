12 May 2024 - 02:58- Gündem G:

Bakanlıktan selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için Afganistan halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı mask

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı  açıklamada :"Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

# Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Sel, meydana

12 May 2024 - 02:58 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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