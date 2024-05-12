Bakanlıktan selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada :"Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Afganistan’da Meydana Gelen Sel Felaketi Hk. https://t.co/RFRkCX6Tfv pic.twitter.com/paAsI6d5mS
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 11, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.