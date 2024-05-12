Beypazarı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Belediye tarafından "Yaza Merhaba" sloganıyla düzenlenen etkinlikte "en ilginç", "en büyük", "en yükseğe çıkan", "en uzağa giden" ve "en küçük uçurtmacı" kategorilerinde yarışma yapıldı.

İlk 3'e giren yarışmacıların ödüllerini Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap verdi, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Beypazarı Şubesi ekibi gösteri sundu.

Başkan Kasap, "Söz verdiğimiz gibi bütün sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmenin çaba ve gayretindeyiz. Bundan sonraki yıllarda da uçurtma şenliğini daha coşkulu bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.