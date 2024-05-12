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Beypazarı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hıdırlık Tepesi Millet Bahçesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

Beypazarı'nda gökyüzü uçurtmalarla renklendi mask
Beypazarı'nda gökyüzü uçurtmalarla renklendi
Beypazarı'nda gökyüzü uçurtmalarla renklendi
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Belediye tarafından "Yaza Merhaba" sloganıyla düzenlenen etkinlikte "en ilginç", "en büyük", "en yükseğe çıkan", "en uzağa giden" ve "en küçük uçurtmacı" kategorilerinde yarışma yapıldı.

İlk 3'e giren yarışmacıların ödüllerini Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap verdi, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Beypazarı Şubesi ekibi gösteri sundu.

Başkan Kasap, "Söz verdiğimiz gibi bütün sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmenin çaba ve gayretindeyiz. Bundan sonraki yıllarda da uçurtma şenliğini daha coşkulu bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

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12 May 2024 - 02:31 AA Ankara/ Beypazari- İlçe Haberleri

Mahreç  Anadolu Ajansı

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