Beypazarı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Belediye tarafından "Yaza Merhaba" sloganıyla düzenlenen etkinlikte "en ilginç", "en büyük", "en yükseğe çıkan", "en uzağa giden" ve "en küçük uçurtmacı" kategorilerinde yarışma yapıldı.
İlk 3'e giren yarışmacıların ödüllerini Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap verdi, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Beypazarı Şubesi ekibi gösteri sundu.
Başkan Kasap, "Söz verdiğimiz gibi bütün sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmenin çaba ve gayretindeyiz. Bundan sonraki yıllarda da uçurtma şenliğini daha coşkulu bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.