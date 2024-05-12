7. Psikoloji Günleri başladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "21. yy.'da Küreden Bireye: İçimizdeki Çatışma" temasıyla düzenlenen 7. Psikoloji Günleri, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde başladı.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kendini tanımanın birinci adımının bir olayın nedenini araştırmak olduğunu kaydetti.

Çatışmaların birçoğunun çocukluktan başlayan eğitim hatalarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Tarhan, "Çatışmadan korkmayalım ama onları yönetelim." ifadelerini kullandı.

Çatışma ve travmanın iki boyutu olduğunu belirten Tarhan, "Çatışmaya olumlu yönden bakarsak o çatışmayı fırsata dönüştürüyoruz. Bu da kişilik yapılarıyla çok yakından ilgili. Olaylara bakış tarzınızı düzelttiğiniz an çatışmayı kendinizin güçlenmesine vesile yaparsınız." şeklinde konuştu.

Tarhan, her insanın içerisinde çatışma çıkartma eğilimi olduğuna vurgu yaptı.

Evin hükümdarı gibi büyütülen, her isteği karşılanan, her şeye "evet" denilen çocukların büyüdüklerinde aile bireylerine veya çevresindekilere fiziki zararlar verebileceğine dikkati çeken Nevzat Tarhan, "Çatışmaların birçoğu çocukluktan başlayan eğitim hatalarıyla ilgili." dedi.

Tarhan, kendini tanımayan kişilerin "bunda üzülecek ne var, takma kafana", "sen de her şeyi abartırsın", "bu kadar büyütülecek bir şey değil" gibi sözleri çok kullandığını ifade etti.

İnsanların bu sözleri birbirini teselli etmek için sık sık kullandığını vurgulayan Tarhan, "Halbuki bunları söylemeden önce ‘neden’ diye sorarak anlamaya çalışmak gerekir. Kendini tanımanın birinci adımı bir olayın nedenini araştırmak. Nedenini araştırmıyorsak olaylar bizi yönetir, nedenini araştırırsak biz olayları yönetiriz." açıklamasında bulundu.

" Sosyal öğrenmeyle insan oluyoruz"

Kişiliğin mizaç ve karakter boyutu olduğunu hatırlatan Nevzat Tarhan, şunları kaydetti:

"Mizaç boyutu kalıtsaldır ve var olan eğilimleri eğitmek gerekir. Karakterde de öğrenmek önemli. Biz sosyal öğrenmeyle insan oluyoruz. İnsanlık, vicdan, ahlak, iyi insan olmak gibi tabirler genetik değil, sonradan öğreniliyor. Genetik olarak potansiyelimiz var. Mesela bir maymun bin sene insanlar arasında kalsa insan olamaz ama bir insan insanların arasında olmadığında gelişemiyor."

Prof. Dr. Nazife Güngör ise toplumsal düzeyde, kitlesel düzeyde sağlıklı yapılar oluşturmak için bireyden başlamak gerektiğini söyledi.

Üniversite olarak disiplinler arası etkileşimi sağlamaya çalıştıklarını aktaran Güngör, "Biz insan odaklı bir bakış açısıyla bireyin, toplumun, dünyanın küresel düzlemdeki sorunlara bir biçimde çözüm aramak için hep birlikte seferber durumdayız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da "içimizdeki çatışma" temasının siyaset biliminin, sosyolojinin, felsefenin ve uluslararası ilişkilerin önemli dinamiklerinden olduğunu vurguladı.

Çelişkilerin çatışmaya, çatışmaların savaşa dönüşmesinin belli evrelerde ve belli süreçlerde gerçekleştiğini kaydeden Arıboğan, "Bugün İsrail’in Filistin'de uyguladığı politikanın geri planında büyük bir kitlesel psikoloji, bir travma var. Bir travmanın yansıttığı hastalıklı bir ruh hali var." değerlendirmesinde bulundu.

İki gün süren sempozyum alanında uzman isimleri ağırlıyor

"21. yy.'da Küreden Bireye: İçimizdeki Çatışma" temalı "7. Psikoloji Günleri"nin ilk günüde Dr. İbrahim Bilgen "Psikolojik Esneklik", Nilgün Yavuzer "İnsanın saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak", Dr. Öğretim Üyesi Meltem Narter "Türkiye'de Meslek Yasasının Olmayışı", Uzman Psikolog Özgenur Taşkın "Anda Kalmak ve Öz Şefkat" ve Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın "Vaka Analizi" başlıkları altında sunumlarını gerçekleştirdi.

Fotoğraf çekimleriyle tamamlanan sempozyumun ikinci gününde ise "Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Çatışma ve İstismar İlişkisi" konusuyla Prof. Dr. Ferzan Curun, "Şiddete Karşı Narsisistik Çarpıtmalar ve Ceza Adaletinde Yol Açtığı Çatışmalar: Çarpıtma - Çatışma İkilemi" konusuyla Prof. Dr. Gökhan Oral ve "Duygu, Düşünce, Davranış Örüntüsü" konusuyla Psk. Dr. Sinem Durusal sempozyuma katkı sağlayacak.