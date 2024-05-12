Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi bitti

TFF 1'inci Lig'de Play-off'lara kalarak Süper Lig'e yükselme şansını sürdüren Kocaelispor, bugün ligin 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup, toplantı sonrası Teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.