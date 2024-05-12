Başakşehir’de yangın

Oğuzhan CİN / İSTANBUL

Yangın, 16.30 sıralarında, Başakşehir Başak Mahallesi Çorapcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir terlik atölyesinde çıktı. İddiaya göre; 4 katlı iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.