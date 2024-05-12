Başakşehir’de yangın

Oğuzhan CİN / İSTANBUL
Yangın, 16.30 sıralarında, Başakşehir Başak Mahallesi Çorapcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir terlik atölyesinde çıktı. İddiaya göre; 4 katlı iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.