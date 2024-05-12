Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 00.55'te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldı. Bölgeye hareket geçen ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- Asayiş
İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.