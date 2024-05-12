- Asayiş

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu mask
Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C. Blokta meydana geldi. İddiaya göre sokaktan geçenler, bebek ağlama sesi duydu. Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek buldu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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12 May 2024 - 01:23 DHA Şanliurfa/ Siverek- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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