Milli güreşçi Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı

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Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nin üçüncü gününde milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. En iyi üçüncü müsabakasında kadınlar 53 kiloda güreşen Yetgil, Özbekistanlı rakibi Shokhida Akhmedova'yı 10-0 yendi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.