Milli güreşçi Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nin üçüncü gününde milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. En iyi üçüncü müsabakasında kadınlar 53 kiloda güreşen Yetgil, Özbekistanlı rakibi Shokhida Akhmedova'yı 10-0 yendi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.