CHP Yurt Dışında Tüm ile atağa kalktı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nde alınan başarı yurt dışını da etkisi altına aldı. Birçok ülkede örgütlenme seferberliğine girişen CHP üyeleri, birlik yapılarını yenilemeye ve yeni yönetim kadrolarını seçmeye başladı. Son olarak CHP Almanya Birlikleri Federasyonu kongre kararı aldı. Yaklaşık bir yıl önce CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle çalışmalarına başlayan Almanya Birlikleri Federasyonu yönetimi, yarın Almanya’nın büyük kentlerinden biri olan Köln’de 1. Olağan Kongre’sini yapacak ve yeni yönetimini belirleyecek.

ALMANYA’DA 16 BİRLİK VE 4 TEMSİLCİLİK VAR



12 Mayıs 2024 Pazar günü, Köln’de gerçekleştirilecek 1. Olağan Kongre’ye, Almanya’da kurulu olan ve faaliyet yürüten 16 birlik ve 4 temsilcilik katılacak. Bu birlik ve temsilcilikler, önümüzdeki 2 yıl boyunca CHP Almanya Birlikleri Federasyonu’nu yönetecek yönetim kurulu ve organlarını seçecek. Kongrenin yapılacağı salonda tüm hazırlıklar tamamlandı.

BAŞARIMIZ SOKAĞA YANSIDI



CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm," Almanya Federasyonu’nun önemini ise 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki başarı ve beraberinde ortaya çıkan heyecan üzerinden tarifledi. Partimizin yerel seçimlerdeki başarısı sokağa yansıdı, meydanlara yansıdı, iş yerlerine, fabrikalara yansıdı. Durmadı, yurt dışına da taştı. Burada, memleketlerinden uzakta yaşayan yurttaşlarımız, yıllardır gönülleri Cumhuriyet Halk Partisi’yle birlikte atan yurttaşlarımız,1 Nisan sabahı memleketten gördükleri umut ve heyecanla ‘ne yapabiliriz’ sorusuyla karşımıza çıktılar” ifadelerini kullandı.



İnatla Baba Ocağını Tüttüreceğiz



CHP Yurt dışı Örgütlerinden Sorumlu BaşkanMehmet Tüm ," Yerel seçimlerde edinilen başarı gibi yurt dışında esen bu olumlu havanın de kaynağı, elbette yıllardır istikrarlı ve inatçı bir şekilde sürdürülen mücadeledir. Şimdi bu enerjiyi, bu inadı örgütlemenin zamanı. Yıllarca inatla inandığı değerlerden geri durmayan, memleketinden uzakta kalbi memleketinin geleceği için atan milyonlarca yurttaşımızı yurt dışındaki CHP birlikleri aracılığıyla ana vatana daha güçlü bağlarla bağlama zamanı. Genel Başkanımız Özgür Özel’in dediği gibi inanç ve kararlılıkla baba ocağının bacasını tüttürenler. Almanya’da, Fransa’da, İsviçre’de, Belçika’da ve daha birçok ülkede aynı inanç ve kararlılıkla baba ocağının bacasını tüttüren binlerce yol arkadaşımız var. Hepsinin verdiği mücadele çok kıymetli, işte bu kıymeti aynı yola yönlendirmenin bir izdüşümüdür Almanya Birlikleri Federasyonu” diye konuştu.