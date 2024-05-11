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Çay alım fiyatı güncellendi

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Çay alım fiyatı güncellendi mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadelerine yer verdi.

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11 May 2024 - 22:14 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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